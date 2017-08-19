﻿ Селевой поток собрал в "гармошку" десятки автомобилей в Крыму

Селевой поток собрал в "гармошку" десятки автомобилей в Крыму

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Селевой поток собрал в "гармошку" десятки автомобилей в Крыму

Проливные дожди вызвали в регионе настоящий коллапс.

Селевой поток, вызванный проливным дождем, снес десятки автомобилей в Крыму, передает телеканал "РЕН ТВ".

Фотографии с места ЧП распространились в Интернете. На снимках видно, как стихия в буквальном смысле собрала авто в настоящую "гармошку".

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По предварительным данным, пострадавших нет.

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Проливные дожди вызвали в регионе настоящий коллапс.

Так, по сообщению спасателей, в результате непогоды в Крыму без электроснабжения остался 21 населенный пункт, в которых проживают порядка девяти тысяч человек.

Кроме того, как сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Крым, 18 августа на горной дороге в районе перевала Большие Ворота при спуске с плато Караби-яйла опрокинулся автомобиль "УАЗ". Пострадавших нет, однако потребовалась профессиональная помощь спасателей для буксировки авто. Еще один автомобиль пришлось отбуксировать на ровный участок дороги - водитель Toуota Land Cruiser съехал в воду на берегу водохранилища "Тайган".

Кроме того, спасатели распространили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реках Крыма на 18-19 августа. В регионе продолжаются сильные ливни, грозы и шквальный ветер до 25 метров в секунду.

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