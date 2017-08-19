﻿ Токсичное озеро затопило город в Индии

Этот город считается едва ли не кремниевой долиной страны - а заодно одним из самых проблемных с точки зрения экологии регионов.

В Индии из-за непрекращающихся ливней загрязненное токсичными отходами озеро Белландур затопило улицы Бангалора, передает телеканал «Хабар 24».

Нечистоты и промышленные отходы здесь сливают прямо в местные водоемы, поэтому 90% из них загрязнены. Озеро Белландур, в частности, известно тем, что периодически загорается. А пена на нем появляется из-за высокого содержания аммиака и фосфатов.

Местные жители регулярно жалуются на невыносимый запах. Но власти уверяют, что делают все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль. Они обещают полностью решить проблему с озером в течение ближайших двух лет.